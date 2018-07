Rosberg largará na pole no GP do Brasil à frente de Hamilton, Massa é o 3º

Em segundo no campeonato atrás de Hamilton, Rosberg precisa muito garantir a vitória em Interlagos no domingo mesmo que o campeonato não possa ser decidido no Brasil, já que a última corrida, em Abu Dhabi, distribuirá pontos dobrados.

"Trabalho perfeito somente se eu ganhar amanhã. Tento ficar otimista o tempo todo, sei o que tenho que fazer melhor e espero estar bem para amanhã", disse Rosberg.

Com a chuva cada vez mais ameçando cair neste sábado, assim que a pista foi liberada para a terceira parte do treino classificatório --o Q3-- os pilotos da McLaren apressaram-se para registrar tempo.

E logo colocaram seus nomes no topo da lista. Com o cronômetro já zerado, Rosberg garantiu a pole position com 1min10s023, seguido de Hamilton, com 1min10s056.

Massa, da Williams, ainda tentou dar uma última volta para melhorar seu tempo, mas acabou enfrentando tráfico e ficou com a terceira posição com 1min10s247. Ele largará à frente de seu colega de equipe, Valtteri Bottas, que ficou em quarto.

"Lógico que fiquei muito emocionado pela classificação de hoje, é bom ter um carro competitivo e ficar perto das duas Mercedes, que têm um carro fora do normal", disse Massa. "Estou feliz por estar aqui ouvindo a torcida falar meu nome, e espero que seja só o começo de uma corrida competitiva e com um ótimo carro para amanhã".

A corrida de domingo em Interlagos pode ser decisiva na disputa entre os dois pilotos da Mercedes. Se, por um lado, pode reaquecer as perspectivas de título de Rosberg de uma hora para outra caso Hamilton abandone a prova, por outra, pode abalá-las fortemente se o campeão mundial de 2008 vencer mais uma vez.

Hamilton chega para a corrida em São Paulo empolgado depois de ter vencido as últimas cinco provas, enquanto Rosberg ficou em segundo nas últimas três. A última vez que ele subiu no degrau mais alto do pódio foi na Alemanha, em julho.

O jogo psicológico no domingo deverá ser forte. A diferença de 24 pontos que Hamilton sustenta atualmente em primeiro lugar no campeonato de pilotos em relação a Rosberg, o segundo colocado, é a maior em toda a temporada.

Após Interlagos, as atenções se voltam para o GP de Abu Dhabi, em 23 de novembro. Com pontos dobrados --algo sem precedentes-- manterá a disputa em aberto até o final.