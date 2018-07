Rosberg põe a Mercedes na pole no GP do Barein

O compatriota e tricampeão Sebastian Vettel, da Red Bull, completa a primeira fileira do grid. Nas últimas oito corridas no Barein, o vencedor da prova sempre largou entre os quatro primeiros.

"Se estou surpreso? Um pouco. Não estava muito claro qual era o carro mais rápido na pista", disse Rosberg, confiante após a segunda pole da carreira.

"Eu quero começar a temporada com tudo. Não foram fáceis as três primeiras corridas. Hoje foi basicamente meu primeiro treino, de verdade."

Três vezes vencedor do GP do Barein, Fernando Alonso, da Ferrari, vai dividir a segunda fileira do grid com o companheiro de equipe, o brasileiro Felipe Massa. Os dois se beneficiaram das punições dadas a Lewis Hamilton, da Mercedes, e a Mark Webber, da Red Bull.

Hamilton fez a pole na China na última semana, mas foi punido com cinco posições no grid por trocar o câmbio de sua Mercedes sem aviso prévio depois do treino do sábado, e caiu do quarto para o nono posto.

Webber foi o quinto mais rápido nos treinos para a 200ª corrida de sua carreira, mas também caiu três posições ao ser punido por um acidente em Shanghai --assim, Massa subiu da sexta para a quarto posição.

É a primeira vez que a Mercedes consegue poles consecutivas desde a chegada da equipe à F1 como construtora em 2010. Já a última pole de Rosberg havia sido na China em 2012.

O piloto alemão havia desistido em dois GPs no ano e só completou a prova na Malásia, quando terminou em quarto após controvérsias com a equipe, que, temerosa com o nível do tanque de gasolina dos carros, pediu que ele não ultrapassasse o terceiro colocado e companheiro Lewis Hamilton.

O filho do campeão de 1982, Keke Rosberg, tem agora a chance de conquistar a segunda vitória na carreira, no mesmo circuito onde estreou na F1 em 2006. No entanto, o poleposition se mostrou preocupado com a condição dos pneus traseiros.

"É difícil dizer porque vamos precisar de muita calma para vencer a prova amanhã. Com certeza será muito difícil sair vitorioso", disse Rosberg.

Vetter lidera o campeonato com 52 pontos, com Kimi Raikkonen, que se classificou em nono mas subiu para a oitava posição com as punições, ocupando o segundo posto no Mundial de Pilotos, com 49 pontos. Alonso tem 43.

"Parabéns ao Nico. Méritos dele hoje", disse Vettel. "Ficou claro que, com uma volta perfeita, ele seria imbatível neste treino."

O inglês Paul Di Resta ficou com o sétimo melhor tempo, com sua Force India, mas subiu para quinto com as punições no grid.

Lá atrás, o venezuelano Pastor Maldonado não conseguiu entrar no grid depois que ele e seu companheiro de Williams Valtteri Bottas marcaram praticamente o mesmo tempo. Mas como o finlandês foi mais rápido por milésimos de segundo, acabou entrando no grid de largada no Barein.