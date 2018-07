Rosberg vence na Áustria e amplia vantagem no campeonato; Massa é quarto

Os pilotos da Williams, Valtteri Bottas e Felipe Massa, que largaram na primeira fila, terminaram a corrida em terceiro e quarto lugares, respectivamente.

Essa foi a terceira vitória de Rosberg na temporada e a sétima da Mercedes. Foi também a sexta dobradinha do ano da equipe, depois de Massa acabar com a sucessão de sete pole positions consecutivas.

"Não foi a corrida mais fácil, tentando administrar certas coisas que estavam forçando o limite do carro. Mas no final, eu tive um carro extremamente rápido de novo", disse Rosberg, ao ser entrevistado no pódio pelo ex-piloto da Red Bull, Mark Webber.

"Foi fantástico vencer hoje. Também foi demais conseguir fazer uma dobradinha na Áustria. Foi ótimo voltar aqui", acrescentou o alemão, depois do seu oitavo pódio consecutivo e sexta vitória na carreira.

No primeiro Grande Prêmio a acontecer na Áustria desde 2003, os campeões da Red Bull foram eclipsados no seu próprio circuito, com o tetracampeão mundial Sebastian Vettel abandonando a corrida e o australiano Daniel Ricciardo, terminando em oitavo.

Rosberg agora tem 165 pontos, enquanto Hamilton tem 136 no campeonato mundial de pilotos. A Mercedes tem 301 pontos e a Red Bull tem 143 na corrida pelo título de construtores, com 11 corridas para terminar o ano.

A corrida foi decidida nos pit stops, com Rosberg começando em terceiro lugar e Massa saindo na pole, enquanto Hamilton deu um salto sensacional do nono para o quarto lugar, no final da primeira volta.

Bottas, comemorou seu primeiro pódio na Fórmula 1 e liderou a corrida depois da primeira parada de Massa, que fez com que o brasileiro perdesse a posição e estava em êxtase com o melhor desempenho de sua equipe desde 2012.