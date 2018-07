Roseana decreta estado de calamidade pública no MA A governadora do Maranhão, Roseana Sarney (PMDB), decretou hoje à noite estado de calamidade pública em consequência das chuvas que já causaram cinco mortes e levaram 27 municípios a situação de emergência. Os municípios mais atingidos são: Pedreiras, Bacabal e Alto Alegre do Maranhão. As áreas mais afetadas ficam próximo do Rio Mearim, que está 10 metros acima do normal e sobe, em média, 30 centímetros por dia. Segundo a assessoria de comunicação do governo, 83.087 pessoas foram atingidas pelas chuvas e 27 mil tiveram que deixaram suas casas, sendo que 13.047 continuam desabrigadas.