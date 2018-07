Roseana deve ter alta até terça-feira, diz assessoria A governadora Roseana Sarney se recupera bem da cirurgia a que se submeteu no hospital Albert Einstein, em São Paulo, no dia 2, por causa de um aneurisma cerebral. De acordo Sérgio Cardoso, da assessoria de comunicação do governo do Maranhão, Roseana já está andando e a expectativa é de tenha alta médica até terça-feira, dia 9.