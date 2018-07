Roseana Sarney deve passar por cirurgia amanhã em SP A governadora do Maranhão, Roseana Sarney (PMDB-MA), será internada às 12 horas de hoje no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, onde será submetida a uma angiografia cerebral, exame pré-operatório que tem por objetivo dar a localização mais precisa do aneurisma de 6,4 milímetros localizado na região cognitiva do cérebro, atrás do olho direito. Amanhã ela fará a cirurgia.