Rosi Campos virá em carro Moulin Rouge da Mocidade A atriz Rosi Campos, de 57 anos, vai representar a dona do famoso cabaré Moulin Rouge no desfile da Mocidade Alegre, na noite de hoje em São Paulo. Eterna bruxa Morgana, do programa infantil Castelo Rá-tim-bum, Rosi adora vestir personagens também no carnaval. Ela conta que usará um vestido repleto de pedrarias "de todas as cores" e virá no alto de um dos carros da vermelha-e-verde, escola em que desfila há três anos. Pouco antes da meia-noite, Rosi assistia do mezanino do Camarote Bar Brahma o final do desfile da Leandro de Itaquera, que abriu a segunda noite do Grupo Especial paulistano. Parte da caracterização a la Moulin Rouge já estava pronta: uma longa trança jogada sobre o ombro e batom vermelho. Rosi elogiou a Leandro pela escolha do enredo sobre as periferias do Brasil, em uma homenagem a apresentadora Regina Casé. "A Leandro veio muito bem. Estou encantada." Quando o último carro da Leandro, levando Regina, passou em frente ao camarote, Rosi acenou e sorriu para a colega. As questões sociais pesaram também para que a atriz escolhesse a escola em que desfilar, a Mocidade. "Eles tem um trabalho muito bonito junto a comunidades", explicou. A Mocidade vai falar do coração, com o samba-enredo "Da Chama da Razão ao Palco das Emoções... Sou Máquina, Sou Vida... Sou Coração Pulsando Forte na Avenida!!!".