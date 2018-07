Rota apreende 30 kg de pasta base de cocaína em SP Policiais da Rota prenderam três homens em uma caminhonete com placas adulteradas na Marginal Tietê, próximo à Ponte do Limão, na cidade de São Paulo, na noite dessa segunda-feira, 17. Segundo os policiais, o veículo escondia dentro do tanque de combustível cerca de 38 quilos de pasta base de cocaína que traziam da Bolívia com destino à Carapicuíba.