Rota estoura desmanche de motos em SP

A polícia chegou no local depois de uma denúncia anônima e flagrou dois homens desmontando uma moto. Depois de uma conversa com os suspeitos, os PMs descobriram que todas as motos que estavam na falsa oficina haviam sido furtadas na capital e Grande São Paulo.

Abílio Fanti Lopez, de 28 anos, e Mauricio Mendes Nogueira, 23, ao verem que seriam detidos, tentaram subornar os policiais oferecendo cerca de 50 mil. Segundo a polícia, Abílio é dono de uma loja de peças de motos na região central de São Paulo e já tem passagem por adulteração de chassi.

O lojista terceirizava serviços, pagando R$ 1 mil por motocicletas furtada e, depois de desmanchadas, eram comercializadas na loja dele. A ocorrência foi registrada no 33º Distrito Policial, de Pirituba.