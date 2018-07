Rota faz operação para prender procurados em SP

Vinte viaturas das Rota participam de incursões na área e são acompanhados de outros 30 agentes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), da Polícia Civil. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, uma refinaria de drogas foi encontrada durante as buscas. Até as 10h45, os policiais permaneciam fazendo rondas na favela para cumprir os seis mandados de prisão restantes.

Assassinato

O soldado da Rota André Peres de Carvalho, de 40 anos, foi encontrado morto pela polícia na manhã do dia 27 de setembro ao lado de seu carro, na Avenida Corifeu de Azevedo Marques, com três tiros de espingarda de grosso calibre (5.56). Ele faz parte da lista de 86 policiais militares mortos no Estado de São Paulo neste ano.