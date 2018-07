roTA IMPREVISTA Conhecido pelo viés dramático de suas produções - como 'Rota Irlandesa' (2010) -, o diretor inglês Ken Loach faz uma comédia de cu-nho social intenso em A Parte dos Anjos. Às vésperas do nascimento de seu primeiro filho, o jovem Robbie (foto) é condenado a prestar serviços comunitários como punição por uma briga. Após visitar uma destilaria com três companheiros de pena, ele elabora um plano para roubar um barril de uísque valioso, recém-descoberto, que poderá ser vendido no mercado negro e trazer conforto para todos. Apesar do predomínio de um tom bem humorado, o filme trata de conflitos de classes e regiões no Reino Unido ao expor a relação entre os protagonistas (pobres e desempregados), autoridades e membros da elite