Rota invade suposta reunião do PCC e 6 morrem

Segundo o major Marcelo Gonzales, 26 policiais foram até o endereço após uma denúncia anônima ter informado que um grupo, supostamente ligado à facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC), estaria reunido no estacionamento com o objetivo de traçar um plano de resgate de um preso que seria transferido do Centro de Detenção Provisória (CDP) do Belém, zona leste da cidade, para a Penitenciária II de Presidente Venceslau, no extremo oeste paulista.

De acordo com os policiais, ao chegarem ao local foram recebidos com tiros. Seis dos suspeitos foram baleados. Três morreram no pronto-socorro da Vila Maria, dois no pronto-socorro do Tatuapé e um no pronto-socorro de Ermelino Matarazzo. Duas mulheres e um homem, que também estavam no grupo, entregaram-se sem resistir. Outros cinco suspeitos fugiram em um veículo branco, de placas e modelo não informados. Nenhum policial se feriu.

No local, os policiais apreenderam um Renault Logan, um Ford Fiesta, um Fiat Pálio, R$ 3 mil, oito tijolos de maconha, cinco tabletes de cocaína e várias armas: um fuzil 762, uma pistola calibre 45, uma pistola e uma submetralhadora, ambas calibre 9mm - armas de uso exclusivo das Forças Armadas. Também foram apreendidos uma pistola calibre 380, três revólveres calibre 38 e quatro coletes à prova de balas.