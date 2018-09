Rota mata suspeito de roubo a posto de gasolina em SP Um suspeito de assaltar um posto de combustível no bairro do Tatuapé, na zona leste de São Paulo, na noite de ontem foi morto durante tiroteio com policiais da Ronda Ostensivas Tobias Aguiar (Rota). Duas pessoas, Cristiano Andrade da Silva, de 24 anos, e um adolescente, de 17 anos, foram detidas.