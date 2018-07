Quatro bandidos foram presos, entre eles uma mulher. Os policiais apreenderam no local 10 quilos de maconha, uma metralhadora e um total de R$ 36 mil, provenientes da venda do entorpecente. O grupo foi encaminhado para a sede do Departamento Estadual de Investigação Sobre Narcóticos (Denarc) e autuado em flagrante.