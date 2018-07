Roteirista de Batman fará Superman O norte-americano David Goyer, roteirista de Batman Begins (2005) e um dos autores de Batman ? O Cavaleiro das Trevas (2008), será responsável pelo roteiro de Man of Steel, próximo filme do Super-Homem. De acordo com a revista Variety, o filme, que terá produção da Warner Bros. e da Legendary Pictures, não deve ter Brandon Routh, protagonista de Superman ? O Retorno, nem Bryan Singer, diretor do longa-metragem.