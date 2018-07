Roteiro revela igrejas antigas de Itu

NOSSA SENHORA DA CANDELÁRIA - Igreja começou a ser construída em 1770 e só ficou pronta dez anos depois; local tem obras raras de diversos artistas, como Aleijadinho e José Patrício, cujo altar data de 1784

SOROCABA

Um roteiro com visitas monitoradas por guias de turismo vai revelar ao público, além da arquitetura e da arte, alguns segredos escondidos nas igrejas históricas de Itu, a 92 km de São Paulo. Poucos sabem, por exemplo, que as 12 telas da capela-mor da Igreja de Nossa Senhora da Candelária, a matriz da cidade, pintadas no fim do século 18 pelo padre Jesuíno do Monte Carmelo, foram retocadas e melhoradas pelo seu mestre, Patrício da Silva Manso. Só agora está sendo revelado também que o famoso quadro que mostra o anjo negro do padre Jesuíno, pintado em 1796 no teto da Igreja do Carmo, foi recoberto por uma pintura grosseira um século depois.

O roteiro "Itu pelas Igrejas - Um Passeio pela Roma Brasileira" será lançado no dia 27, pela Associação Pró-Turismo (Protur), e passará a ser oferecido ao público a partir do dia 6 de março. Inicialmente, o passeio incluirá visita a quatro igrejas dos séculos 18 e 19. Todas elas têm relíquias da arte sacra brasileira, como as obras do padre Jesuíno e do pintor Almeida Júnior. Só que o acesso público a essas riquezas, além de restrito pelas atividades religiosas, tem sido superficial. "Conhecendo a riqueza cultural que essas igrejas guardam em suas paredes e altares, o visitante vai entender melhor nossa história", acredita o presidente da Protur, Hélio Tomba Júnior.

A associação treinou guias de turismo e fez uma parceria com as ordens religiosas que administram os templos. Como as quatro igrejas ficam no centro histórico, o roteiro poderá ser cumprido numa caminhada.

Artistas contratados vão representar personagens históricos, como o próprio padre Jesuíno, que receberá os visitantes na Igreja do Carmo. Jesuíno foi o responsável por ornamentar a igreja toda - teto e paredes - com pinturas a óleo e ainda fez o altar-mor.

A construção original é de 1719, erguida por ordem de d. João V para abrigar o convento das carmelitas. A primeira torre caiu em 1828 e foi substituída por outra, de tijolos, em 1861. A pintura original do teto está em recuperação, num processo de restauro que pode ser acompanhado pelos visitantes.

Já a Candelária começou a ser construída em 1770, mas só ficou pronta dez anos depois. Os acabamentos internos seguem o barroco e o rococó.

No interior, além das telas de padre Jesuíno, destacam-se o altar-mor, feito em 1784 por José Patrício, e quadros de Almeida Júnior. Na sacristia, destaque para as pinturas da italiana Lavinia Cereda. Há, ainda, imagens antiquíssimas e raras, algumas precursoras do barroco adotado pelo escultor Antonio Francisco Lisboa, o Aleijadinho. Durante a visita, os turistas ouvirão músicas sacras compostas em Itu no século 18.

Na Igreja do Patrocínio, um sistema eletrônico contará a história de madre Maria Theodora (em processo de beatificação), fundadora do Colégio Nossa Senhora do Patrocínio, em 1859, o primeiro do Estado só para moças. O corpo da freira está sepultado ali. A igreja foi idealizada e construída pelo padre Jesuíno. Ele morreu antes de terminar a obra, mas seus filhos a concluíram.

A Igreja do Bom Jesus foi erguida no local onde existiu a capela que deu origem à cidade, em 1610. Em 1765, a igreja, em ruínas, foi reconstruída e ganhou, num anexo, o Santuário do Sagrado Coração de Jesus, um prédio de rara beleza. Os vitrais coloridos da abóbada filtram o sol e inundam o interior com luz colorida. O frontispício imita o da Basílica de São João de Latrão, em Roma.

COMO PARTICIPAR

É necessário agendar a visita, a partir do dia 1º, no estande da Protur, na Praça Padre Miguel, centro histórico, ou por meio do site www.proturitu.com.br. O passeio deverá custar de R$ 20 a R$ 25 por pessoa, terá duração aproximada de três horas e ocorrerá nos fins de semana e feriados, das 8 às 18 horas, com turmas de 10 a 20 pessoas. Grupos fechados poderão solicitar outras datas.

Numa próxima etapa, o roteiro vai incluir outras igrejas, como as de Santa Rita, São Luiz e São Benedito. A Protur planeja lançar também os roteiros de fazendas históricas da cidade e de museus e casarões.S