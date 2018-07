Roteiro teve mais humor e efeitos

ENVIADO ESPECIAL

LOS ANGELES

Já se transformou em tradição o encontro no sábado de manhã dos candidatos a melhor filme estrangeiro no Samuel Goldwyn, o luxuoso teatro da Academia de Hollywood. E, neste ano, sob o comando de Mark Johnson, que participa do comitê dessa categoria, todos se voltaram para o argentino Juan José Campanella, diretor de O Segredo de Seus Olhos. "Queremos saber como foi rodada a cena do estádio de futebol", inquiriu Johnson que, antes, a narrou para a plateia - o filme ainda não estreou nos Estados Unidos.

De fato, é uma tomada aparentemente sem cortes de cinco minutos e meio, que começa com uma vista aérea de um estádio de futebol lotado, aproxima-se dos jogadores até focar um homem na torcida que passa a ser perseguido pelos policiais protagonistas. A cena continua com corrida atrás do homem e termina quando ele invade o campo de jogo. "Eu sabia que ia ser perguntado sobre isso", brincou Campanella, confessando que não se trata, de fato, de uma tomada única. "Foram oito, na verdade, e levamos oito meses de preparação e três dias de filmagem."

Segundo ele, o efeito de continuidade é resultado de uma trucagem de alta tecnologia. "É tão bem feito que já ouvi pessoas contarem terem visto quadro a quadro no DVD e, mesmo assim, não terem descoberto os momentos de corte."

Outro momento que calou a plateia de sábdo foi a revelação dos jovens Scandar Copti e Yaron, diretores do israelense Ajami, de que filmaram a história na sequência, do começo ao fim. "Era a única forma de alcançarmos a emoção necessária", disse Copti.

"Só vim aqui para rever meus amigos"

MERYL STREEP

"A cada prêmio recebido, me sinto como uma Cinderela"

MO"NIQUE

O Que Eles Falaram

"Não vejo Avatar como ficção científica. Na verdade é uma história de amor"

SIGOURNEY WEAVER

"Meryl Streep concorre pela 16ª vez. Ela é a atriz mais indicada ou a mais perdedora de todos os Oscars?"

ALEC BALDWIN E STEVE MARTIN

"Lá está a danada Helen Mirren. Steve, é dama Mirren"

ALEC BALDWIN E STEVE MARTIN

"Sarah Jessica vem aí. Ela pesa um quilo."

ALEC BALDWIN E STEVE MARTIN

"Fiz bem em escutar os conselhos do meu marido para que fizesse o que era certo em vez de buscar apenas o popular. Deus abençoe a todos nós. "

MO"NIQUE

"Já tenho dois Oscars. Estou me sentindo ambiciosa. Dedico este prêmio à minha categoria, a dos figurinistas"

SANDY POWELL

"O nervosismo passou quando cheguei aqui. Será que isso é algum sinal?"

SANDRA BULLOCK

"Mesmo não vencendo, fico feliz por ter ajudado a divulgar a obra de Leon Tolstoi"

CHRISTOPHER PLUMMER

"Adoro usar Channel. Me faz sentir gloriosa."

SARAH JESSICA PARKER

"Venho há tanto tempo a esta festa, que já nem sei quando foi a primeira vez..."

MICKEY ROONEY

"Vim prestigiar o cinema espanhol, cada vez mais presente no Oscar."

PEDRO ALMODÓVAR