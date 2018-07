Roteiros custam de R$ 5 a R$ 8 mil

As viagens nos trens turísticos podem ser feitas em bancos de madeira, sob um forte calor e em uma maria-fumaça que anda em certos trechos a menos de 30 km/h. Para os mais apaixonados, essa é a situação ideal. Ou então os passageiros podem deitar em uma confortável cabine com ar-condicionado, com um sofisticado serviço de bordo. Tudo depende do gosto das pessoas e também do bolso. Os roteiros podem variar de R$ 5 a pacotes de R$ 8 mil.

O mais barato, curto e simples também é um dos preferidos de quem gosta do movimento das locomotivas. Na tradicional vila ferroviária de Paranapiacaba, em Santo André, no ABC paulista, os passageiros percorrem cerca de 300 metros, em uma viagem de cerca de 20 minutos. O trajeto é feito em um antigo pátio de manutenção, perto de um museu ferroviário e de outras locomotivas, algumas do século 19.

Os passeios que têm como objetivo preservar a memória ferroviária são a maioria no País. Grande parte deles é operada pela Associação Brasileira de Preservação Ferroviária (ABPF), que assumiu algumas concessões desprezadas pelo mercado ou então manteve acordos com as concessionárias para utilizar os trilhos nos horários ociosos.

"Nosso foco é a cultura e a parte história e não a paisagem", diz o gerente da regional Campinas da entidade, Vanderlei da Silva. Ele acrescenta que toda a receita com a venda das passagens é investida na preservação e manutenção das locomotivas históricas e dos trilhos operadores. A ABPF opera trens em Minas Gerais, São Paulo e Santa Catarina.

No Sul do País, o chamado Trem do Vinho tem o objetivo de preservar as culturas gaúcha e italiana. O trajeto entre Bento Gonçalves e Garibaldi é feito desde 1992 em meio a apresentações de teatro e de música, e diversas paradas são feitas para degustações. "Em cada parada as pessoas experimentam uma coisa. Tem degustação de vinhos em Bento Gonçalves, de suco de uva em Garibaldi e de filtrado doce em Carlos Barbosa", diz a coordenadora de Marketing da empresa que opera a rota, Mara Pasquali.

A culinária também é um dos fortes das rotas que atravessam Minas Gerais. Mas é somente um. A revitalização das rotas históricas entre São João del Rey e Tiradentes e entre Ouro Preto e Mariana foi alvo de um grande projeto. As estações viraram centros culturais, parques temáticos e museus - onde há locomotivas de diversos modelos, como uma Balden, com mais de cem anos de uso.

Além dos passeios ferroviários tradicionais, o setor turístico mirou as viagens de trens para criar opções sofisticadas, combinadas com estadas em hotéis de luxos e traslados aéreos, que permitem ao turista visitar em um único pacote atrações localizadas a centenas de quilômetros uma da outra. Um exemplo é o trem Great Brazil Express, cujo pacote de oito dias custa R$ 8 mil. Em dois dias, o trem faz a rota entre Ponta Grossa e Cascavel, no Paraná, e os outros seis dias podem ser no Rio, por exemplo. As cabines são confortáveis, luxuosamente decoradas. "São todos recebidos com champanhe", diz o diretor comercial da Grand Brazil Express, Adonai de Arruda Filho.

INCÊNDIO

De todos os roteiros autorizados pela Agência Nacional de Transporte Terrestre (ANTT), apenas cinco não estão em operação. Falta de verbas e brigas políticas são os principais motivos. Mas há também casos em que o vandalismo impede a preservação da memória.

Na virada de 2008 para 2009, três jovens colocaram fogo no trem turístico de Paraguaçu Paulista, um dos atrativos da cidade. Todo um vagão de madeira foi destruído, assim como parte da locomotiva. Foi preciso mais de um ano para restaurar as composições e a reinauguração está marcado para o próximo dia 14. "Infelizmente não vai ficar pronta para o aniversário da cidade, dia 12", diz o prefeito Ediney Queiroz.