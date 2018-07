Rotina é dividida entre pais, professores e ofícios

"Já me acostumei a não almoçar. Às vezes começo a comer, mas sempre surge alguma demanda e eu preciso largar o prato em algum lugar", diz a responsável por 1,2 mil alunos de 42 turmas da educação infantil ao 5.º ano do ensino fundamental.

Milene fala com paixão sobre a carreira e o envolvimento na formação das crianças do conjunto habitacional, mas leva ainda mais a sério as responsabilidades administrativas, que consomem grande parte do dia. "É algo fundamental porque lidamos com dinheiro público. Preciso dar atenção às criança e aos pais, mas tenho uma pilha enorme de ofícios, listagens, memorandos e relatórios", diz a diretora. "Se eu pudesse só fazer a parte pedagógica seria uma maravilha."

A dedicação de Milene rendeu à escola Ítalo Zappa a 6.ª melhor nota do município em Português e a 13.ª mais alta em Matemática na Prova Rio, aplicada em turmas do 3.º ano do ensino fundamental em 2009. / M. V. E BRUNO BOGHOSSIAN