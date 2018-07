Rottweiler salva bebê de dois anos de pitbull na África do Sul

A imprensa sul-africana faz circular nesta quarta-feira a história de um cão da raça rottweiler que salvou uma criança de dois anos de idade de um pitbull terrier, na capital, Johanesburgo. Segundo os jornais locais, o garoto Tshepang Taeli foi atacado pelo pitbull quando caminhava com sua avó em Oakdene, no sul de Johanesburgo. O cão agarrou o menino e o arrastou pela rua apesar de ter sido chutado pelos passantes. Neste momento, um dos vizinhos, Ricky Veludo, teve a idéia de ir buscar seu cachorro, Blade. "Blade é muito protetor", disse Veludo ao jornal Die Beeld. "Ele brigou com o outro cachorro para salvar a criança." O menino foi levado ao hospital, onde se recupera dos ferimentos. Ele foi mordido no rosto, nas pernas e no estômago. "Nunca senti tanta angústia na minha vida. O cachorro estava atacando (Tshepang) e eu tentando soltá-lo, e não conseguia", declarou a avó da criança ao diário The Star. A polícia abriu uma investigação sobre o incidente. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.