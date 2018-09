Rotulagem não é cumprida por empresas

No entanto, a lei enfrenta resistência por parte da indústria alimentícia, que teme a rejeição dos consumidores. "De um lado, há resistência da indústria em rotular os produtos como transgênicos. De outro, há falta de fiscalização por parte do governo. A lei não é cumprida e o consumidor fica sem informação", diz Sérgio Leitão, diretor de campanhas do Greenpeace. Ele afirma que existe pressão para que a rotulagem não seja ampliada. "Há inclusive um projeto de lei do deputado Luis Carlos Heinze (PP-RS) que propõe eliminar o triângulo das embalagens", diz Leitão.

Além da lei federal, o Estado de São Paulo aprovou, em dezembro do ano passado, uma lei estadual obrigando as empresas a rotularem os produtos. "Nós já temos as leis para orientar o consumidor, mas é preciso que haja fiscalização", afirma Segundo Ricardo Sousa, diretor da Abrange, entidade que reúne produtores de grãos não transgênicos.