Roubo a banco cresce 41% em SP no trimestre A cidade de São Paulo assistiu a uma explosão de ocorrências de roubos a banco no terceiro trimestre deste ano. Entre julho e setembro, a Secretaria da Segurança Pública registrou 41 casos somente na capital - número 41% superior ao verificado no mesmo período do ano passado, quando ocorreram 29 assaltos a banco. Embora em proporções menores, os números indicam também alta de 5% em todo o Estado de São Paulo - saltando de 58 casos, em 2007, para 61, neste ano. Dados da Secretaria mostram que, a partir de abril, as ocorrências aumentaram. Entre a noite de anteontem e a madrugada de ontem, duas agências - uma no Parque Novo Mundo, na zona norte, e outra em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, foram assaltadas. O aumento de ocorrências está obrigando bancos a fazerem mais investimentos em segurança. A Federação Brasileira dos Bancos estima que os gastos para este ano sejam de R$ 7,5 bilhões. Há cinco anos, recursos destinados para segurança eram menos da metade desse valor, R$ 3 bilhões. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.