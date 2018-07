Roubo a banco termina com um suspeito morto no Rio O roubo à agência do banco Itaú no centro do Rio de Janeiro terminou com a morte de um dos suspeitos. Rodrigo Gomes da Silva, de 23 anos, acompanhou três homens no assalto realizado no início da tarde de hoje. Cerca de 50 pessoas estavam na agência, entre clientes e funcionários, na hora do crime. Os bandidos renderam os dois vigias do banco e levaram, segundo a polícia, R$ 50 mil. Na saída, um segurança do prédio onde fica o banco trocou tiros com a quadrilha e baleou Silva, que morreu na hora. Os outros criminosos fugiram a pé com o dinheiro.