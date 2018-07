Roubo a bancos cresce 20,6% no interior de São Paulo

SOROCABA - Ataques a caixas eletrônicos por quadrilhas especializadas fizeram crescer em 20,6% os roubos a bancos no interior de São Paulo em 2013, em relação ao ano de 2012. Levantamento feito pela Secretaria da Segurança Pública do Estado mostra que de janeiro a novembro do ano passado foram registrados 105 roubos a bancos no interior, contra 87 em 2012 (os números relativos a dezembro ainda não foram tabulados). A maioria dos ataques foi registrada em cidades menores.

Casos. Na madrugada desta terça-feira, 21, bandidos estouraram um caixa eletrônico que estava dentro de uma agência bancária na região central da cidade de Echaporã, de 6.310 habitantes, na região de Marília. Três agências bancárias também tiveram as fachadas destruídas por um grupo de pessoas encapuzadas na madrugada desta terça-feira, 21, em Sorocaba, a 92 km de São Paulo.

Os móveis e parte do prédio foram destruídos na explosão. A polícia conseguiu prender quatro integrantes da quadrilha numa chácara próxima ao local do roubo. Com os criminosos foram encontrados explosivos, munição, cartões de crédito e dinheiro em cédulas de R$ 50 e R$ 100. No domingo, 19, um caixa automático havia sido estourado por ladrões em Votuporanga. Ninguém foi preso, mas a polícia espera poder encontrar os criminosos analisar as filmagens feitas por uma câmera no local.