Roubo a caminhão acaba em tiroteio na Marginal do Tietê Quatro criminosos em um carro roubaram na noite de ontem um caminhão na Marginal do Tietê, sentido Penha, na altura da ponte da Casa Verde. O motorista do veículo roubado, que é sargento reformado da Polícia Militar (PM), foi feito refém. Ao ter sua identidade revelada, ele sacou sua arma e iniciou um tiroteio. Ele e dois suspeitos ficaram feridos. Os três foram encaminhados com vida a hospitais da região.