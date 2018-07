Roubo a residência em Guarulhos termina com 2 mortes

Uma tentativa de roubo a residência terminou com dois mortos e três feridos, em Guarulhos, Grande São Paulo, na noite desta quinta, 22. Três homens armados com revólveres invadiram a casa e fizeram um militar reformado e a mulher dele como reféns. A filha do casal, porém, conseguiu chamar a polícia. Os policiais foram recebidos a tiros. Um dos ladrões foi baleado e outro tentou pular um muro, mas também acabou sendo alvejado. O terceiro ladrão fugiu e invadiu uma casa vizinha, em que fez novos reféns. Depois de uma rápida negociação, o ladrão decidiu se entregar. Um sargento da Força Tática, que acabou atingido no braço, e os dois ladrões baleados foram socorridos ao Hospital Municipal de Urgências (HMU), onde os ladrões acabaram morrendo. O sargento foi medicado e liberado. O casal, com ferimentos a coronhadas, foi encaminhado ao Hospital Carlos Chagas e não corre risco de morte.