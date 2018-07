Roubo a supermercado termina em perseguição de 20km

De acordo com a Polícia Militar (PM), por volta das 21 horas, a quadrilha invadiu um supermercado no bairro Poiares, na região central de Caraguatatuba, rendeu funcionários e clientes, e fugiu num Palio com placas de Americana, na Grande Campinas (SP), levando dinheiro, cigarros, bebidas e telefones celulares das vítimas. Segundo a proprietária do comércio, apenas um deles estava armado. "Eles nos obrigaram a ficar de joelhos enquanto levavam o que podiam." Ela afirmou que foi assaltada mais de 16 vezes no mesmo lugar. "Contei até a 16.ª vez, depois, parei de contar."

Os bandidos fugiram pela Rodovia Rio-Santos, mas foram perseguidos por uma viatura da PM. Alertados, outros policiais militares, de São Sebastião, realizaram um cerco, mas a quadrilha furou o bloqueio na altura da Praia da Enseada, na divisa das duas cidades. Um segundo bloqueio foi montado na Praia das Cigarras, mas eles conseguiram escapar. Um terceiro foi montado na Praia de São Francisco, no centro de São Sebastião, estratégia que também foi em vão. Conforme os policiais, os criminosos teriam jogado o carro contra os soldados. Ninguém se feriu.

A menos de um quilômetro do centro de São Sebastião, o motorista da quadrilha, que trafegava em alta velocidade, perdeu o controle numa rotatória do bairro residencial da Praia do Porto Grande, invadiu a pista contrária, atingiu um orelhão e parou na Praça da Vela. Ainda de acordo com a PM, um dos ladrões atirou contra os automóveis da PM, mas conseguiu fugir para a praia, entrando no mar.

Um outro invadiu uma residência onde havia turistas, mas foi preso. Um terceiro foi detido ferido dentro do carro e o condutor levado em estado grave para o Pronto-Socorro Municipal de São Sebastião. Até esta segunda-feira, 8, ele seguia internado em estado grave por causa dos ferimentos causados pelo acidente, segundo a PM.

Por volta da 1 hora desta segunda-feira, o quarto bandido foi preso por policias da Força Tática num ponto de ônibus, com as roupas molhadas. Todos foram reconhecidos pelas vítimas no 1.º Distrito Policial (DP) de São Sebastião. Conforme a PM, os quatro tinham passagens por roubo, porte ilegal de arma e tráfico. No veículo, foi encontrada uma pistola .40, que foi furtada no mesmo dia da residência de um policial civil em Caraguatatuba. A polícia investiga se o Palio usado pelos bandidos é roubado.