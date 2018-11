Roubo de cabos paralisa 11 estações do metrô do RJ Onze estações da Linha 2 do metrô, no Rio de Janeiro, ficaram fechadas na manhã desta segunda-feira, devido a pane no sistema de sinalização. A falha aconteceu entre as 7h e 8h, na zona norte da cidade. Não houve registro de tumulto ou confusão.