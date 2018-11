Roubo de carro cresce em diferentes bairros de SP

Segundo os dados de abril divulgados ontem pela Secretaria de Segurança Pública, o roubo e o furto de veículos seguem entre os crimes que mais preocupam as autoridades. No mês passado, ambos mantiveram tendência de alta. Como resultado, no primeiro quadrimestre deste ano as duas modalidades criminosas registraram alta de 9% em relação ao mesmo período do ano passado.

No caso de furtos de veículos, Jaçanã (com 82,8% de aumento em abril), na zona norte, Cambuci (80,3%), no centro, e Perdizes (76,2%), na zona oeste, foram os distritos que registraram o maior crescimento de ocorrências em abril, quando comparado à média dos primeiros meses. O delegado-geral da Polícia Civil, Marcos Carneiro, explica que o crescimento da frota e a compra de carros nas classes mais populares ajudam a explicar esse aumento em lugares com perfis distintos.

Ele também explica que muitos moradores passaram a deixar os carros fora da garagem, por falta de espaço em casa, aumentando a oportunidade dos ladrões. "Perdizes é o exemplo. Há prédios com vagas limitadas para uma família que passa a comprar mais carros. O veículo na rua vira presa fácil para o ladrão", diz Carneiro. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.