Roubo de privada mobiliza até helicóptero na Argentina Famosa por suas adegas, Mendoza foi o cenário do insólito roubo de um vaso sanitário, que mobilizou parte da polícia da cidade do oeste da Argentina. O caso começou quando Javier Raído aproveitou a hora da siesta - costume seguido à risca no interior do país - para roubar um vaso sanitário de uma loja. Ao tentar escapar pela rua carregando a peça no ombro, ele foi visto por uma patrulha da polícia, que desconfiada, deteve o suspeito. Raído conseguiu fugir e polícia teve que mobilizar outras viaturas e até um helicóptero para capturar o suspeito. Após ser pego na saída da loja, Raído e a prova do crime foram colocados no banco traseiro do camburão. Na seqüência, os policiais foram inspecionar a loja roubada. Sozinho dentro da viatura policial - e sem algemas -, o suspeito, de 33 anos, quebrou a tela que o separava dos bancos da frente, sentou-se ao volante e fugiu com a viatura e o vaso sanitário. Porém, graças ao sistema via satélite Global Position System (GPS), a polícia conseguiu localizar o carro. Imediatamente, as forças de segurança partiram para a área onde estava o ladrão, cercando - com viaturas, motocicletas e um helicóptero - o bairro onde Raído tinha se escondido. A viatura e o vaso sanitário foram recuperados intactos.