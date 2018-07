Roubo e furto de veículos em SP cresceram em 2011

Os roubos como um todo saltaram de 18.078 em janeiro para 20.245 em julho. Em comparação com o mesmo período do ano passado, há relativa estabilidade, com pequena diminuição de 0,31% em relação aos primeiros sete meses de 2010. Os roubos a bancos também aumentaram: de 19 casos em janeiro, fecharam julho com 26 casos. Os latrocínios - roubos seguidos de morte - , se mantiveram estáveis no período acima.

Outro dado se refere aos homicídios dolosos, que registraram aumento entre janeiro e julho. Na comparação com igual período de 2010 houve queda de 8,35%, com 216 mortes a menos. O número de homicídios culposos por acidente de trânsito também foi maior, e o total de mortes no trânsito em 2011 já supera o de mortes por homicídios com intenção. Foram, ao todo, 2.970 mortes no trânsito, ante 2.370 homicídios dolosos. O número de estupros, que subiram consideravelmente nos meses de fevereiro (934) e março (919), registrou queda significativa, para 796 casos em julho.