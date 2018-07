Roubo na Samsung pode ter ligação com caso TAM Semelhanças entre o roubo à fábrica da Samsung, na madrugada de segunda-feira, 7, e o assalto ao galpão da companhia a aérea TAM Cargo no aeroporto de Viracopos, no final de 2012, chamaram a atenção da Polícia Civil de Campinas. De acordo com o delegado Carlos Fernandes, titular da Delegacia de Investigações Gerais (DIG), informações colhidas durante a investigação sobre o caso da TAM podem ajudar na elucidação do roubo à empresa coreana. Na época, alguns suspeitos de participação no roubo foram interrogados pela polícia.