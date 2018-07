Roubo termina com 3 prisões e uma morte em SP Três pessoas foram presas e uma morreu ontem durante uma sequência de crimes que começou com um roubo, virou sequestro e terminou com uma troca de tiros com a polícia. A localização do cativeiro foi possível porque o veículo roubado em São Carlos tinha sistema de rastreamento por satélite. O desfecho com a morte do bandido aconteceu num sítio. O comerciante que foi vítima do roubo foi libertado sem lesões, apenas abalado psicologicamente pelo episódio.