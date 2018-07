Roubos a bancos em São Paulo crescem 20% no 1º semestre

Os roubos a bancos cresceram 20% no primeiro semestre deste ano no Estado de São Paulo, em comparação com os seis primeiros meses de 2012, de acordo com estatística da Secretaria da Segurança Pública. De janeiro ao final de junho foram registrados 119 casos, 20 a mais do que no primeiro semestre do ano passado. Os dados mostram que esse tipo de crime cresceu muito nos últimos meses. Foram 18 casos em abril, 22 em maio e 30 em junho deste ano. A maioria dos roubos ocorreu após a explosão de caixas eletrônicos - nova modalidade de crime contra o sistema bancário adotada pelas quadrilhas.

Os números mostram ainda que os grupos criminosos passaram a agir mais no interior de São Paulo. O número de ataques fora da capital passou de 46 no primeiro semestre de 2012 para 60 este ano, um crescimento de 30%. Já na capital, o número de ocorrências aumentou de 53 para 59, menos de 6%. Os alvos dos bandidos passaram a ser agências em cidades de pequeno porte, geralmente com pouco policiamento. Pelo menos 30 cidades pequenas tiveram agências destruídas por explosões desde janeiro deste ano. Na última sexta-feira, os bandidos agiram em Uru, uma das menores cidades do Estado, com 1.251 habitantes, na região de Bauru.

A ação seguiu o mesmo padrão adotado na maioria dos assaltos: um bando fortemente armado invadiu a cidade em vários veículos e, ao mesmo tempo em que atacava os caixas eletrônicos em duas agências bancárias, disparava tiros contra a única base da Polícia Militar. Como em mais de 90% dos casos, os bandidos conseguiram fugir levando o dinheiro sem serem importunados. Dois carros roubados usados pelo bando foram abandonados numa estrada vicinal. Em pelo menos dois dos casos esclarecidos, houve a participação de policiais nos ataques.