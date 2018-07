Roubos a caixas automáticos voltam a crescer em SP O roubo a caixas automáticos de bancos voltou a crescer no interior, subindo de 19 ocorrências em julho para 30 em agosto, segundo dados da Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo. Os números de setembro ainda não estão disponíveis. De janeiro a agosto, foram 81 ataques a bancos no interior, contra 67 no mesmo período do ano passado.