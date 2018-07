Roubos de carga no Brasil caíram 5% em um ano Os roubos de carga no Brasil em 2010 apresentaram uma pequena diminuição em número de ocorrências e nos prejuízos em relação a 2009. No ano passado, foram registrados 12.850 roubos em rodovias, volume 5% menor do que no ano anterior, quando o número de ocorrências chegou a 13.500. Os prejuízos também diminuíram: R$ 880 milhões em 2010, ante R$ 900 milhões em 2009. Os dados foram divulgados hoje pela Associação Nacional do Transporte de Cargas e Logística (NTC&Logística).