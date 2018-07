Roupa ecologicamente correta amplia espaço

Além de alimentos, Deborah pretende que seu filho só se vista com roupas orgânicas, isto é, peças produzidas a partir de matérias-primas cultivadas sem o uso de substâncias que agridem o ambiente.

Cada vez mais comum entre os adultos, as vestimentas orgânicas estão tomando conta dos armários infantis. A grife mineira Amigos da Natureza é uma das marcas que aposta em modelos ecologicamente corretos para crianças. O grande diferencial em relação aos concorrentes é a utilização de cupuaçu para amaciar os tecidos. A partir da semente do cupuaçu é produzida uma manteiga que não só deixa o algodão mais macio como também faz com que ele hidrate e proteja a pele da criança, absorvendo todo o suor. O uso do cupuaçu tem um papel social, além de ecológico. A extração dessa fruta de origem amazônica gera empregos para os moradores da Região Norte, reforçando entre eles o conceito de desenvolvimento sustentável.

Outra medida importante da grife Amigos da Natureza é seguir os padrões da Comunidade Européia em relação aos processos de estamparia, como não usar corantes com metais, solventes, cloro tóxico ou qualquer produto que não seja biodegradável.

Sem usar corantes, como garantir roupas de diferentes cores? Para obter algodão de outros tons, a grife Amigos da Natureza recorre a produtores nordestinos que cultivam algodão colorido. ''Pouca gente sabe, mas a cultura de algodão consome 25% de todos pesticidas produzidos no mundo. Somem-se a isso os produtos químicos empregados para transformar a o algodão em tecido. É muita agressão ao planeta! Está na hora de darmos um basta nisso'' defende Maysa Gadelha, presidente da Coopnatural, cooperativa que reúne produtores de algodão naturalmente colorido na região de Campina Grande (PB).

O algodão dos associados da Coopnatural é colorido graças a técnicas desenvolvidas pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), que conseguiu mesclar sementes de plantas brasileiras de algodão branco com plantas de outros países que produziam algodão de outras tonalidades.

Maysa explica que o tecido produzido a partir desse algodão é antialérgico e altamente recomendável para roupas de recém-nascidos, já que não irrita a pele sensível dos bebês. ''Roupas orgânicas só têm vantagens: não prejudicam o meio ambiente, são bonitas e confortáveis. É preciso aumentar a divulgação e acabar com a ideia de essas roupas são caras. O custo delas é o custo necessário para protegermos o planeta.''

* Marcos Henrique Hiraoka é aluno da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo