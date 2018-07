Roupas que podem ser de engenheira serão periciadas

O carro de Patrícia foi localizado naquela noite. Estava caído no canal de Marapendi, na entrada da Barra da Tijuca, a cerca de 25 km da casa dela, com marcas de tiros na lataria. Quatro PMs são acusados de envolvimento no sumiço da engenheira. O caso está tramitando e uma audiência será promovida sexta-feira.

Desde terça-feira policiais, bombeiros e representantes do Ministério Público vasculham um sítio onde, segundo uma denúncia anônima, teria sido ocultado o corpo de Patrícia. Até agora não foram encontrados ossos, mas apenas roupas: uma calça, uma meia-calça e uma blusa.

Por enquanto os pais de Patrícia só viram fotos das roupas. Eles não reconheceram as peças, que estão deterioradas e sujas, mas acreditam que uma blusa em tons de roxo possa ser aquela que a engenheira usava na noite do desaparecimento. As roupas serão apresentadas aos pais de Patrícia e depois encaminhadas ao Instituto de Criminalística do Rio para que se tente identificar algum material orgânico. As buscas no sítio vão continuar sexta-feira, com a ajuda de cães farejadores e de um radar capaz de identificar pontos onde a terra foi escavada.