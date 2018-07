RR registra mais 9 casos suspeitos de dengue tipo 4

"Ainda não podemos afirmar que a doença esteja espalhando para outras cidades", afirmou o coordenador do Programa Nacional de Controle da Dengue do Ministério da Saúde, Giovanini Coelho. "Seja como for, qualquer caso novo de dengue 4 preocupa", completou.

No caso do paciente de Normandia, a hipótese mais provável é de que a infecção tenha sido contraída em Boa Vista. "Trata-se de uma paciente indígena, que veio para capital acompanhar um parente", afirmou Coelho. O paciente de Cantã ainda não foi localizado. Diante do aumento de casos suspeitos, o coordenador viajou a Roraima para preparar uma nova estratégia de combate na região.

Entre as ações estabelecidas estão o fumacê em toda a cidade e visita aos bairros onde casos suspeitos da doença foram identificados. Cerca de 40 homens das Forças Armadas deverão participar da ação. O fumacê deve começar na próxima segunda. Técnicos vão avaliar também o comportamento histórico da dengue na região.

Queda

Coelho afirma que a epidemia começa a apresentar tendência de queda no Estado. "Vamos avaliar como a dengue se comportou em anos anteriores para poder estruturar da melhor forma as ações de emergência", disse.

Coelho avalia ainda ser pouco provável que o País registre ainda este ano epidemia por vírus tipo 4. "A sorte é que o tempo está seco em todo País", disse. Os esforços estão concentrados para evitar que a doença consiga ultrapassar Roraima. O Estado registrou até agora 8.342 casos de dengue, um número 44,5% maior do que o contabilizado em 2009. A capital Boa Vista concentra 62% das ocorrências.