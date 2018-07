RS confirma 14ª morte provocada pelas chuvas Foi confirmada hoje a décima quarta morte decorrente do temporal que atingiu o Rio Grande do Sul na semana passada. Trata-se de Carlos Valmei Araújo, de 48 anos, morador de Capão do Leão, no Sul do Estado. Segundo a Defesa Civil, o corpo dele foi encontrado na última quinta-feira. Inicialmente, cogitou-se que a causa da morte seria ataque cardíaco, porém, de acordo com a Defesa, a perícia constatou que Araújo se afogou. De acordo com o governo gaúcho, até o momento, foram encaminhados oito caminhões com kits para as vítimas das chuvas em Turuçu, Pelotas e Capão do Leão. São kits com travesseiros, cobertores, lençóis, cestas básicas e produtos de limpeza. Mais 12 mil roupas recolhidas pelo Comitê de Ação Solidária deverão ser levadas até amanhã.