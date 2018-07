RS confirma dois casos de superbactérias NDM A Secretaria Estadual de Saúde (SES) do Rio Grande do Sul confirmou dois casos da superbactéria New Delhi Metallobetalactamase (NDM). Essa é a primeira vez que o microrganismo considerado altamente resistente a antibióticos é registrado no Brasil. Os pacientes foram detectados em março deste ano no Hospital Conceição, em Porto Alegre.