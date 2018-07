RS confirma mais 4 mortes causadas pela gripe suína A secretaria de Saúde do Rio Grande do Sul anunciou hoje mais quatro mortes causadas pela Influenza A (H1N1), a gripe suína. Segundo a secretaria, as vítimas são uma gestante de 23 anos, que morreu no dia 19 deste mês, em Vacaria. A segunda morte, também no dia 19, foi de um homem de 24 anos que apresentava pneumopatia, em Caxias do Sul. A terceira vítima, uma mulher de 21 anos, faleceu no dia 20 deste mês em São Borja. Ela era portadora de diabetes. O quarto óbito ocorreu no dia 25, em Caxias do Sul. A vítima era um homem de 37 anos.