RS confirma mais cinco casos da gripe a H1N1 A Secretaria da Saúde do Rio Grande do Sul confirmou mais três casos de gripe A H1N1 em Porto Alegre e dois em Santa Cruz do Sul, nesta segunda-feira 29. O novo boletim, divulgado no início da noite, indica que o Estado já tem 81 casos da doença confirmados e 131 suspeitos. Outros 46 foram descartados.