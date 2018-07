RS confirma mais oito mortes por gripe suína A Secretaria Estadual de Saúde do Rio Grande do Sul confirmou hoje mais oito mortes no Estado causadas pelo vírus da Influenza A (H1N1), popularmente conhecida como gripe suína. A confirmação, remetidas pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), foi recebida pelo Centro Estadual de Vigilância em Saúde. Os números da doença informados, atualmente, se referem a casos antigos. O Estado contabiliza agora 78 óbitos pela nova gripe. Três mortes ocorreram em Passo Fundo, duas em Porto Alegre, uma em Carazinho, Santa Maria e Sapiranga.