RS confirma mais quarto mortes por gripe suína A Secretaria da Saúde do Rio Grande do Sul confirmou hoje a morte de mais quatro pessoas contaminadas pelo vírus da gripe suína. Com isso, sobe para 29 o número de óbitos no Estado desde o início da epidemia da doença. Duas mortes foram registradas em Passo Fundo, uma em Novo Hamburgo e outra em Santa Maria. Em Passo Fundo, faleceram uma dona de casa de 43 anos que tinha aumento anormal de lipídios no sangue e um torneiro mecânico de 44 anos sem doenças agravantes. As mortes ocorreram nos dias 23 de julho e 1º de agosto.