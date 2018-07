RS confirma primeira morte por gripe suína no País A Secretaria Estadual de Saúde do Rio Grande do Sul informou hoje que um caminhoneiro de Erechim, interior do Estado, morreu em razão de gripe suína, na primeira ocorrência de morte causada pelo vírus no Brasil. O resultado do exame que confirmou a infecção foi dado pela unidade gaúcha da Fundação Osvaldo Cruz (Fiocruz). A secretaria não divulgou a identidade da vítima, que será revelada em entrevista à imprensa prevista para as 16 horas, em Porto Alegre.