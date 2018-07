RS cria comitê gestor para acompanhar gripe suína O secretário da Saúde do Rio Grande do Sul, Osmar Terra, informou hoje que o Estado criou um comitê gestor para acompanhar a gripe suína e espera começar, a partir da próxima semana, a realizar testes de laboratório para pacientes que estiverem internados com suspeita de gripe. O exame que será feito é de imunofluorescência, capaz de diferenciar a influenza de outros vírus, mas não de detectar o tipo de gripe, explicou o secretário. A medida irá facilitar no tratamento dos pacientes internados. Técnicos do Ministério da Saúde devem inspecionar no dia 23 de julho o Laboratório Central do Estado (Lacen), que vai realizar o teste.