RS decide prorrogar campanha de vacinação contra gripe O governo do Rio Grande do Sul decidiu prorrogar a campanha de vacinação contra a gripe, que terminaria hoje, para tentar atingir a meta de 80% de cobertura dos grupos a serem vacinados. A Secretaria Estadual da Saúde decidiu orientar os municípios gaúchos a prorrogarem a campanha até o dia 20 de maio. A vacinação no Estado atingiu 58% da cobertura da população dos grupos de risco, o equivalente a 1.111.119 doses aplicadas.