RS deve conceder registros provisórios, reitera justiça O Tribunal Regional Federal da 4ª Região confirmou que o Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul (Cremers) deve conceder o registro provisório para profissionais estrangeiros cadastrados no Programa Mais Médicos. A decisão foi tomada na terça-feira, 10, em julgamento de recurso contra liminar de primeiro grau, que, com isso, continua vigorando.