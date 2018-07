RS deve enfrentar onda de frio mais intensa do ano

PORTO ALEGRE - A quinta onda de frio de 2012 chega ao Rio Grande do Sul nesta semana e será a mais intensa de todas as que já passaram pelo Estado neste ano. As madrugadas serão geladas de quarta-feira à sexta-feira. A MetSul Meteorologia não descarta a possibilidade de temperatura de até nove graus abaixo de zero em baixadas de São José dos Ausentes, na divisa com Santa Catarina, e de neve ou chuva congelada, em precipitações rápidas e isoladas, na fronteira com o Uruguai e na Serra do Nordeste.

A previsão distribuída nesta segunda-feira pelo 8º Distrito de Meteorologia não cita neve, mas indica perspectiva de geada para todos os dias da semana, com temperatura mínima de três graus negativos ao amanhecer de quinta-feira e máxima de 16 graus na tarde de sexta-feira.

Segundo a MetSul, serão duas incursões de ar polar. A primeira chegou no domingo, impulsionada por um ciclone extratropical formado no Atlântico Sul, e já fez a temperatura oscilar entre 5,6 graus em Cambará do Sul e 17,9 graus em Pelotas, conforme registros do 8º Distrito de Meteorologia, nesta segunda-feira.

A segunda, mais forte, avança para o Estado na quarta-feira e cobre todo o território gaúcho na quinta-feira. Os prognósticos da MetSul preveem para São Paulo grande volume de chuva entre a terça-feira e a quinta-feira e frio intenso entre quinta-feira e sexta-feira.